Sanatorie, pareri della Sovrintendenza da limitare agli aspetti paesaggistici

In caso di istanza di condono di opere realizzate abusivamente in aree sottoposte a vincolo, non spetta alla Sovrintendenza esercitare competenze riservate all’amministrazione comunale. Perché deve esprimere solo il parere vincolante. Con questa motivazione il Tar di Salerno con la sentenza 2432/2024 ha accolto il ricorso di due persone che avevano presentato istanza di condono per un ampliamento realizzato senza autorizzazione in edificio costruito in area vincolata. Nello specifico, la vicenda ...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi