Sanità in affanno, il deficit delle Regioni cresce del 48 per cento

La spesa sanitaria cresce di anno in anno. Ma non abbastanza. Perché il bilancio pubblico non riesce a tenere il ritmo dei fabbisogni: e la tela della «sanità universale», già parecchio lisa, rischia in futuro di essere strappata dalla demografia.

Le spie accese nei conti sanitari italiani ormai sono parecchie. Secondo il monitoraggio annuale della spesa appena pubblicato dalla Ragioneria generale, nel 2024 sono state 16 le Regioni e Province autonome (su 21) ad aver dovuto coprire con fondi propri...