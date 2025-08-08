Sanità, in manovra 2 miliardi per le assunzioni e più prevenzione
Primo incontro tra Schillaci e Giorgetti in vista della legge di bilancio
Una dote aggiuntiva di due miliardi per il Fondo sanitario nazionale per affrontare innanzitutto il sintomo numero uno della malattia che sta piegando il nostro Servizio sanitario nazionale: il malessere del personale sanitario che manca nelle corsie degli ospedali e sul territorio (soprattutto infermieri ma anche medici in particolare quelli del pronto soccorso) e che per le condizioni di lavoro - stipendi non attrattivi e lavoro stressante - fugge sempre di più dal Servizio sanitario nazionale ...