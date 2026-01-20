Sanità, spesa reale su solo dell’1% in tre anni

Il dibattito sulla sanità è spaccato fra i sostenitori del Governo, che rilanciano i «record» di fondi macinati ogni anno, e gli allarmi di larga parte dell’opposizione sui «tagli» continui che sempre più spesso imporrebbero ai pazienti di pagare servizi che il sistema pubblico non offre più.

La realtà dei numeri smentisce entrambe le narrazioni. E mette in luce incognite strutturali che non si prestano al botta e risposta di giornata, ma avrebbero bisogno di strategie complicate da mettere in piedi...