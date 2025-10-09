Sanità, spunta l’idea di pagare di più i medici fedeli al Ssn
Indennità di esclusività più pesante. Assunzioni: piano da 30mila ingressi
Un “premio” a quei medici che giurano fedeltà al Servizio sanitario nazionale, potenziando la cosiddetta indennità di esclusività che vincola già oggi i camici bianchi a lavorare solo negli ospedali pubblici anche quando fanno la libera professione (la cosiddetta intramoenia). Questa l’ultima idea su cui si punta per rendere di nuovo attrattivo il Ssn. L’indennità come detto è già presente nelle buste paga dei medici e varia nel suo importo in base all’anzianità: ora al ministero della Salute si ...