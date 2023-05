Sanzioni disciplinari minori legittime anche se le irroga il dirigente di vertice di Amedeo Di Filippo

La competenza per l'applicazione delle sanzioni disciplinari "minori" va stabilita sulla base all'organigramma dell'ente e può essere fissata anche in capo a chi non sia l'immediato superiore gerarchico del dipendente. Lo ha affermato la sezione Lavoro della Cassazione con l'ordinanza n. 9121/2023.

Il superiore gerarchico

Un dipendente ha impugnato la sanzione disciplinare del rimprovero...