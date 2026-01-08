Sardegna, Abbanoa appalta la manutenzione degli impianti idrici per 179,3 milioni

In Sardegna Abbanoa, con una gara suddivisa in 3 lotti, assegna accordi quadro con un unico operatore economico per l’affidamento dei lavori e servizi per la manutenzione conservativa e straordinaria degli impianti del sistema idrico integrato, della durata di 36 mesi. Il valore complessivo delle opere è di 179,3 milioni, così suddiviso: 76,71 milioni lotto Sud, 58,59 milioni lotto Nord, 43,93 milioni lotto Centro. Le offerte dovranno pervenire entro il 16 febbraio.



Opere idriche anche in Piemonte...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi