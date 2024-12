Sardegna, accordo quadro da 120 milioni per riqualificare le case popolari

Un piano da 300 milioni di euro per la sistemazione degli edifici di edilizia popolare della Sardegna. A portarlo avanti è l’Agenzia regionale per l’edilizia popolare Area. Punto di partenza è la gara europea a procedura aperta per la conclusione dell’accordo quadro “RinnovArea”, primo intervento attuativo del Piano straordinario di interventi sulle case popolari.

L’accordo quadro RinnovArea, di un importo complessivo di 120 milioni di euro di lavori, si inserisce su un programma 200 milioni di euro...