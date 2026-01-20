Sardegna, dote da 150 milioni per rilanciare i piccoli Comuni
Todde: «Puntiamo a contrastare denatalità <span style="font-family: inherit; font-size: 1.25rem;">e spopolamento»</span>
Una dote da 150 milioni, da spendere in tre anni, per contrastare lo spopolamento che interessa i piccoli comuni. O comunque, i centri con meno di 5mila abitanti alle prese, da tempo, con una emorragia di residenti. È quanto ha previsto la Regione Sardegna per invertire una rotta che caratterizza sopratutto i centri dell’interno e quelli dove, da anni, si registra una vera e propria fuga verso le città con più servizi. La somma prevista dalla Regione riguarda gli anni 2026, 2027 e 2028: 51,4 milioni...
