Sardegna, ok a opere in piccoli comuni per 94 milioni
Interventi di viabilità, riqualificazione dei centri urbani e reti di drenaggio grazie alla riprogtrammazione di vecchie risorse
Tra viabilità e interventi in piccoli Comuni la Regione Sardegna riprogramma e dà il via libera a opere per 94 milioni di euro. Si tratta di risorse che derivano dalla riprogrammazione di fondi per opere già finanziate tramite i mutui investimenti approvati a partire dal 2010. Tra gli interventi rifinanziati ci sono la messa in sicurezza di ponti, viadotti e opere d’arte minori lungo la viabilità della Sardegna, progettazione e realizzazione di itinerari ciclabili di competenza degli Enti Locali, ...