Sardegna, ok al riuso di seminterrati e sottotetti: spazio anche agli ampliamenti per gli hotel di Davide Madeddu

Le misure nel collegato alla Finanziaria regionale









Dai seminterrati al sottotetto, passando per verande e pilotis. Via libera, in Sardegna, ai cambiamenti in ambito edile, con il riutilizzo di seminterrati a uso residenziale, direzionale e commerciale e non solo. A stabilire il passaggio, che però prevede alcune condizioni, è l'articolo 21.12 del Collegato alla manovra finanziaria approvato a maggioranza dal Consiglio regionale e ora in attesa della pubblicazione definitiva sul Buras, il bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna. ...