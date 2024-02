Scavo per la fibra ottica, non si può negare l’autorizzazione per mancata concertazione senza interventi concomitanti

In relazione alla posa di infrastrutture digitali per lo sviluppo della fibra ottica è illegittimo il provvedimento dell’ente locale che nega l’autorizzazione all’intervento di scavi sulla sede stradale per mancata concertazione ex articolo 3 del Dm 1° ottobre 2013, nel caso in cui la motivazione dell’atto non documenti l’esigenza di coordinare l’intervento con altri lavori stradali concomitanti o quanto meno programmati dall’ente stesso. È quanto affermato dal Tar Campania, sezione VII, con la sentenza...

