Scioglimento dei consigli comunali: le regole procedimentali secondo il Consiglio di Stato
La procedura si connota per una particolare speditezza e riservatezza, giustificate dalla delicatezza di interessi e accertamenti, che comportano un inevitabile sacrificio delle garanzie procedimentali
La terza sezione del Consiglio di Stato mette a disposizione un quadro aggiornato di riferimento relativo al procedimento di scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni della criminalità organizzata, con particolare attenzione alla rilevanza delle garanzie partecipative.
La controversia
Il Tar ha respinto il ricorso avverso il provvedimento di scioglimento del consiglio comunale. In appello i ricorrenti lamentano che la sentenza nega valore probatorio autonomo agli esiti penali favorevoli...