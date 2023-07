Scuola, oltre un terzo delle cattedre libere accantonate in vista del concorso di Eugenio Bruno e Claudio Tucci

Su 87mila posti disponibili il ministero dell’Istruzione ha scelto di coprirne solo 51mila con le nomine. Gli altri andranno ai vincitori della selezione riservata ai precari che partirà entro agosto









Neanche il caldo torrido ferma la macchina dei concorsi nella scuola. Ad agosto è atteso il bando per 30mila nuovi docenti riservato al bacino dei precari con tre anni di servizio oppure con 24 crediti formativi già accumulati. E c’è una novità non da poco rispetto al recente passato. Per la prima volta infatti le disponibilità vengono sottratte al monte-cattedre destinato alle immissioni in ruolo di settembre. Degli 81mila e passa posti liberi in vista del nuovo anno scolastico, il ministero dell...