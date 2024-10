Seduta consiliare, l’assenza va comunicata prima altrimenti risulta ingiustificata

La protesta del consigliere dichiarata a posteriori non è idonea a costituire valida giustificazione dell’assenza, anche nel caso in cui il dissenso sia motivato dall’asserita impossibilità di esercitare il mandato per la mancanza della documentazione a supporto della proposta di delibera in esame. L’assenza alla seduta consiliare, per poter essere presa in considerazione quale strumento di lotta politica, deve essere comunicata e resa pubblica prima dell’inizio della seduta. È quanto ha stabilito...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi