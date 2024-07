Segretari e dirigenti, fondi decentrati su del 2,01% del monte salari 2018

Erogazione degli aumenti contrattuali e degli arretrati, rideterminazione del fondo per la contrattazione decentrata, nomina della delegazione trattante di parte pubblica e recepimento delle novità dettate per i segretari sono i primi adempimenti degli enti per dare applicazione al nuovo contratto nazionale di dirigenti e segretari firmato il 16 luglio.

Con il mese di agosto i dirigenti delle funzioni locali, quelli non medici della sanità e i segretari comunali e provinciali dovranno vedersi riconosciuti...