Segreteria convenzionata, rimborsi spese a geometria variabile per la retribuzione di posizione
Ogni Comune aderente alla convenzione in materia di personale deve calcolare il limite di spesa sul complesso delle spese destinate al salario accessorio sostenute da ciascun ente, computando pro quota l’onere finanziario gravante sulle risorse del proprio bilancio. Il Comune capofila dovrà scomputare da tale importo le somme ricevute a titolo di rimborso dagli altri enti, che dovranno inserire in tale somma le somme rimborsate all’ente capofila. Lo ha affermato la sezione regionale di controllo ...