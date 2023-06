Selezione del personale, attenzione ai requisiti attitudinali e professionali di Renato Ruffini









La recente legge inerente disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrava della Pa prevede tra i suoi numerosi interventi una serie di norme atte a favorire l'immissione del personale nelle amministrazioni. La produzione normativa in tema di assunzione e selezione del personale è in atto ormai da alcuni anni. Il blocco degli organici, le esigenze di professionalità nate dal Pnrr nonché il mero dato anagrafico dell'anzianità media dei dipendenti pubblici e i relativi pensionamenti...