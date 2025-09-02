Sempre responsabile dell’abuso chi ha la titolarità del bene
Il Tar Lazio ribadisce che è possibile chiamare in causa non solo chi ha posto in essere materialmente la violazione, ma anche colui che è subentrato nella disponibilità dell’immobile
«È responsabile dell’abuso non solamente chi ha posto in essere materialmente la violazione contestata, ma anche colui che è subentrato nella titolarità del bene». Con questa motivazione il Tar di Roma, con la sentenza n. 15740/2025 ha respinto il ricorso di una persona contro il comune in merito a un abuso edilizio.
La vicenda nasce nell’aprile del...
