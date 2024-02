Senza decreto Pnrr in stallo i pagamenti ai Comuni

Mentre l’Italia ottiene a Bruxelles la certificazione del primato continentale in fatto di obiettivi Pnrr già raggiunti, in un programma che del resto per dimensioni sovrasta quello di tutti gli altri Paesi europei, su un piano più operativo si moltiplicano gli allarmi per i continui slittamenti nell’approvazione del decreto legge chiamato ad attuare la rimodulazione concordata a fine novembre con la Commissione Ue. Il fronte più scoperto, ancora una volta, è quello degli investimenti comunali usciti...

