Senza tetto, il Comune non può cancellarli dall’anagrafe

Il comune non può cancellare dall’anagrafe il senza fissa dimora residente in Italia, se ha indicato come “domicilio”, un recapito per ricevere corrispondenza e comunicazioni. Nè può collocarlo in un indirizzo fittizio, un “non luogo” inesistente se è dimostrata una relazione non precaria, a prescindere dalla temporaneità, tra il richiedente e il posto da scelto. La Cassazione (sentenza 32294) respinge il ricorso di un Comune e decide una causa malgrado il ricorso fuori tempo massimo. Lo fa ritenendo...

