Serve il permesso per il soppalco-ufficio all’interno di un capannone

Per la realizzazione di un soppalco da destinare a uffici all’interno di un capannone serve l’autorizzazione edilizia. Per sanare l’abuso non basta l’autorizzazione sismica in sanatoria perché non è «circostanza idonea a incidere sulla carenza di un idoneo titolo edilizio». È quanto emerge da una sentenza pronunciata dal Tar della Campania, la n. 854/2025 con cui è stato respinto il ricorso presentato dal legale rappresentante di un’azienda proprietaria di un capannone in cui si stava realizzando...

