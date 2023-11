Serve il permesso per trasformare garage e soffitte in locali abitabili di Davide Madeddu

Il Tar Lazio ricorda che si tratta di un aspetto urbanistico rilevante

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Trasformare un garage, magazzino o una soffitta in locale abitabile è un fatto urbanistico “rilevante” e necessita del permesso. Inoltre il sequestro penale non inficia la legittimità dell’ordine di demolizione. Sono due delle motivazioni con cui il Tar di Roma, con la sentenza 16323/2023 ha respinto il ricorso di una persona contro l’ordinanza di sospensione lavori e ripristino dello stato dei luoghi in merito a opere realizzate .

La vicenda ruota attorno ad alcuni interventi eseguiti da una persona in un edificio di proprietà. Prima di iniziare c’è anche la trasmissione della Dia all’ufficio competente, poi il sopralluogo degli addetti alle verifiche e quindi la contestazione su alcuni interventi considerati «difformi» rispetto alla Dia. Quindi il provvedimento di Roma Capitale con l’ordinanza a fermare le opere e ripristinare le condizioni precedenti. C’è il ricorso al Tar, il decesso del proprietario e il subentro dell’erede che prosegue il procedimento. Tra i motivi riassunti dal ricorrente c’è il fatto che l’intervento sia stato sottoposto a sequestro penale preventivo. Inoltre che le opere, la realizzazione di un bagno e altre strutture all’interno di un garage, dovrebbero essere valutate singolarmente. Per i giudici del Tar le motivazioni del ricorso sono infondate. «In via preliminare, si rileva che l’orientamento giurisprudenziale prevalente ritiene che la circostanza che l’abuso sia anche oggetto di un provvedimento di sequestro preventivo penale - scrivono i giudici amministrativi - non inficia la legittimità dell’ordine di demolizione, in quanto non incide su alcuno dei presupposti previsti dalla legge per l’esercizio del potere sanzionatorio dell’Amministrazione».

I giudici poi proseguono sottolineando che «il provvedimento di sequestro di cui all’art. 321 c.p.p. è invero finalizzato a impedire l’ulteriore protrazione del reato e non preclude affatto l’ottemperanza all’ordine di ripristino adottato in via amministrativa, la quale deve quindi considerarsi sempre possibile, previa espressa autorizzazione del giudice penale competente. Non può dunque configurarsi alcuna impossibilità giuridica dell’ottemperanza, giacché la parte colpita dall’ingiunzione, siccome tenuta a eseguire l’ordine amministrativo, ha l’onere di richiedere tempestivamente il dissequestro del manufatto finalizzato all’esecuzione dell’ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi». C’è poi un altro aspetto che viene evidenziato nella sentenza: «La giurisprudenza ritiene, infatti, che per il cambio di destinazione d’uso di locali accessori in vani ad uso residenziale, ipotesi ricorrente nel caso di specie, sia necessario il permesso di costruire». A tal proposito ricordano anche una precedente sentenza del Tar della Campania «Nell’ambito di una unità immobiliare ad uso residenziale, devono distinguersi i locali abitabili in senso stretto dagli spazi “accessori” che, secondo lo strumento urbanistico vigente, non hanno valore di superficie edificabile e non sono presi in considerazione come superficie residenziale all’atto del rilascio del permesso di costruire: autorimesse, cantine e locali di servizio rientrano, di norma, in questa categoria». Quindi, «non è possibile ritenere urbanisticamente irrilevante la trasformazione di un garage, di un magazzino o di una soffitta in un locale abitabile; senza considerare i profili igienico-sanitari di abitabilità del vano, in ogni caso si configura, infatti, un ampliamento della superficie residenziale e della relativa volumetria autorizzate con l’originario permesso di costruire». Con il risultato che «deve ritenersi che il cambio di destinazione d’uso tra locali accessori e vani ad uso residenziale integra una modificazione edilizia con effetti incidenti sul carico urbanistico, con conseguente assoggettamento al regime del permesso di costruire e ciò indipendentemente dall’esecuzione di opere».