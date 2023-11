Servizi d’interesse generale, la Corte conti punta al concetto funzionale di Andrea Biekar e Anna Guiducci

La valutazione dell’Amministrazione diventa discrezionale ma anche indefettibile, non potendo essere affidata semplicemente a indicatori sintomatici

L’intervento pubblico è consentito in presenza di fallimenti del mercato e la presenza di una forma di regolazione e di vigilanza amministrativa non qualifica automaticamente le attività svolte alla stregua di «servizi di interesse generale». Questa, in sintesi, la posizione della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Veneto che, nella deliberazione n. 219/2023 affronta il tema della motivazione di «stretta necessità» ai fini della verifica preliminare richiesta dall’articolo...