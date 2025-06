Servizi in forma associata, invio delle certificazioni 2025 entro il 30 settembre

Con decreto del ministero dell’Interno 23 maggio 2025, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è stata approvata la modalità di certificazione relativa alla comunicazione dei dati da parte delle Unioni di comuni e delle Comunità montane per l’attribuzione dei contributi erariali connessi ai servizi gestiti in forma associata nell’anno 2025.

Le Unioni di comuni e le Comunità montane devono presentare telematicamente la certificazione entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle...