Servizi locali, niente Pef per gli affidamenti brevi di Stefano Pozzoli

Per durate fino a cinque anni non è necessario il Piano economico finanziario









L’Anci ha pubblicato con grande tempestività una «Nota informativa» sul Decreto direttoriale appena pubblicato dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, di attuazione del Decreto di riordino (articolo 8, Dlgs 201/2023) che affida al Ministero il compito di individuare i costi di riferimento dei servizi, lo schema tipo di piano economico-finanziario (Pef), gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi e gli schemi di bandi di gara e schemi di contratti-tipo, per i servizi pubblici locali non a rete.

Il Mimit, in applicazione della norma, ha prodotto un decreto estremamente sintetico, corredato però da due allegati con i documenti attuativi delle disposizioni di legge, ovvero le linee guida necessarie alla redazione del Pef e lo schema contenente gli indicatori di qualità da adottare.

Molto interessante la precisazione, che si ritrova nelle linee guida, che non sia obbligatoria l’elaborazione del Pef in caso di affidamenti di durata fino a cinque anni. Per questo arco temporale, anche ove si provveda alla redazione di un piano, non vi è comunque l’obbligo di procedere a un suo aggiornamento su base triennale. In caso di periodo più lungo, invece, il Pef andrà comunque asseverato.

Per quanto riguarda gli indicatori, in fase di prima applicazione della normativa, la scelta è di individuare un numero circoscritto servizi pubblici locali per i quali si devono adottare gli indicatori proposti: si tratta di impianti sportivi; parcheggi; servizi cimiteriali; luci votive e trasporto scolastico.

Gli indicatori di qualità del servizio sono articolati in tre gruppi e formano l’insieme minimo di elementi volti a misurare per ogni servizio, ovvero le qualità contrattuale, tecnica e quella connessa agli obblighi di servizio pubblico. In ogni caso il decreto non prevede l’individuazione di soglie minime definite degli indicatori, affidandosi alla discrezionalità degli enti.

Bene, dunque, che sia stato pubblicato il decreto in tempo utile per la ricognizione da farsi entro fine anno (articolo 30), e molto utile il contributo dell’Anci.

Restano da risolvere, però, sotto il profilo interpretativi alcuni temi che suscitano oggi incertezze in merito alla relazione da farsi contestualmente al piano di razionalizzazione, come è naturale, in sede di prima applicazione. Il primo dubbio è se, in merito agli affidamenti di ambito, si debbano comunque esprimere sia gli Enti d’Ambito, i soli che, in concreto, hanno affidato il servizio, sia i Comuni che non hanno invece una competenza diretta. Tale approccio porta ad una inutile duplicazione di relazioni e non ha alcun senso, è quindi ragionevole ritenere che debba produrre la relazione solo il soggetto che affida il servizio, come del resto conferma la precisazione, di norma, per la quale «Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato…». Questo serve anche a chiarire che si devono analizzare solo i servizi esternalizzati, con esclusione quindi dei servizi gestiti in economia. In caso contrario avremmo una inutile mole di informazioni, in sostanza prive di ogni rilievo proconcorrenziale, visto che le produzioni in economia sono sottratte al mercato. Sarebbe utile averne notizia, certo, ma certo non è materia di decreto di riordino.

Infine, il testo di legge chiede di tenere conto «anche degli atti e degli indicatori». Ci si domanda, dunque se sia possibile o meno limitare la ricognizione esclusivamente ai servizi a rete, se affidati dal comune, ed a quelli individuati dal Mimit. Sarebbe una cosa positiva, perché consentirebbe ai comuni in sede di prima applicazione, di muoversi con la guida del lavoro delle Autorità e del Mimit. Non ci pare, però, che la norma dia spazio a questa interpretazione.