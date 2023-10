Servizi pubblici locali, primo check up limitato a quelli affidati dall’ente di Stefano Pozzoli

La relazione del Comune non si estende alle attività gestite dagli ambiti









Le scadenze di fine anno incombono sui Comuni e sulle altre Pa e occorre trovare risposta ai tanti dubbi suscitati dalla prima applicazione dell’articolo 30 del decreto di riordino (Dlgs 201/2022) dove si prevede che sia licenziata, entro il 31 dicembre, una ricognizione dei servizi pubblici locali.

Il primo dubbio è se si tratti di tutti i servizi pubblici gestiti nell’ambito territoriale oppure solo di quelli affidati dall’ente che effettua la ricognizione. La risposta non può che essere la seconda anche perché, nel caso di un servizio di ambito si creerebbe un’inutile serie di relazioni fotocopia, giacché i Comuni niente possono autonomamgente sapere di molti aspetti dei servizi a rete affidati da un ente d’ambito. Un’interpretazione estensiva, in sostanza, non solo è inutile ma può rivelarsi fonte di confusione: se l’ente d’ambito non fornisce i dati necessari cosa dovrebbe fare un Comune se non inventarsi qualcosa?

Secondo la norma «la ricognizione rileva, per ogni servizio affidato…». La formulazione, oltre a togliere ogni residuo dubbio, serve anche a chiarire che si devono analizzare solo i servizi esternalizzati, con esclusione quindi dei servizi in economia. Le informazioni sui servizi in economia sarebbero certo interessanti, ma, essendo per definizione sottratte al mercato non rilevano sotto il profilo concorrenziale tanto caro al legislatore della legge delega (legge 118/2022).

La norma chiede di tenere conto «anche degli atti e degli indicatori» ma non prevede che questi siano condizione necessaria per la ricognizione. Da questo punto di vista anche il fatto che il Mimit abbia per ora individuato gli indicatori per un numero circoscritto di servizi pubblici locali non consente di ritenere che si possa effettuare la ricognizione solo per i servizi a rete, se affidati dal Comune e non dall’ente d’ambito.

Non pare infatti che la norma ammetta un’interpretazione restrittiva anche se, è evidente, in fase di prima applicazione sarebbe utile consentire ai Comuni di muoversi su un numero limitato di servizi e con una guida chiara, a fronte di incertezze definitorie (quali sono i servizi pubblici locali?) e a una mole di lavoro enorme.

È possibile, sempre con lo spirito di circoscrivere il tutto, limitare l’analisi ai servizi dati in concessione? Viene da dire di no, perché il decreto di riordino esplicitamente prevede che “«gli enti locali (…) affidano i servizi di interesse economico generale di livello locale secondo la disciplina in materia di contratti pubblici, favorendo, ove possibile in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi» (articolo 15).

Un’altra domanda è chi debba essere ad approvare, e quindi assumersi la responsabilità, della ricognizione.

Non pare che possa attribuirsi la prerogativa al consiglio comunale, dal momento che non vi è nessun richiamo esplicito a quest’organo e che ciò non rientra in quanto previsto all’articolo 42 del Tuel, ove si limitano le competenze del consiglio al momento decisionale, ovvero alla «organizzazione dei pubblici servizi, (…), concessione dei pubblici servizi, (…), affidamento di attività o servizi mediante convenzione» (articolo 42, comma 2, lettera e del Tuel).

Rimane l’alternativa tra la competenza generale della giunta (articolo 48, comma 2) e quella dirigenziale.

Un’approvazione della relazione da parte della Giunta è probabilmente la strada più equilibrata.