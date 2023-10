Servizi pubblici locali di rilevanza economica non a rete, definite le linee-guida per l’impostazione dei Pef di Alberto Barbiero

Si tratta di impianti sportivi (tranne quelli a fune), parcheggi, servizi cimiteriali e funebri (questi ultimi qualora erogati come servizi pubblici), luci votive e trasporto scolastico









Gli enti locali devono esplicitare gli elementi che garantiscono l’equilibrio economico-finanziario dei servizi pubblici locali con rilevanza economica nel loro ambito esclusivo di regolazione.

Il decreto del direttore generale del ministero delle Imprese e del made in Italy, adottato il 31 agosto e pubblicato il 25 settembre 2023, ha definito gli elementi di riferimento per l’impostazione dei piani economico-finanziari per un’ampia serie di servizi pubblici locali con rilevanza economica non a rete.

I servizi per i quali il provvedimento ha definito le linee-guida, in sede di prima applicazione dell’articolo 8 del Dlgs 201/2022, sono la gestione degli impianti sportivi (fatta eccezione per quelli a fune), la gestione dei parcheggi, i servizi cimiteriali e i servizi funebri (questi ultimi qualora erogati come servizi pubblici), la gestione delle luci votive e il servizio di trasporto scolastico.

Per tali attività gli enti locali devono definire il piano economico finanziario, che deve mettere in evidenza per tutta la durata dell’affidamento del servizio pubblico locale, i costi, i ricavi, gli investimenti e i relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell’assetto economico-patrimoniale del gestore, del capitale proprio investito e dell’ammontare dell’indebitamento.

Il Pef deve anzitutto indicare le ragioni sottese alla sua predisposizione e i principali obiettivi che esso rappresenta in relazione allo sviluppo del servizio, secondo la forma di gestione prescelta, con riferimento a tutte quelle ammesse dal Dlgs 201/2022 per i servizi non a rete (affidamento a terzi, preferibilmente mediante concessione, affidamento a società in house, affidamento a società mista, gestione in economia o con azienda speciale).

La parte illustrativa del quadro di riferimento del servizio deve evidenziare anche la durata, soprattutto quando rapportata ad investimenti che richiedono periodi di ammortamento significativi.

Tali elementi sono a sostegno della delineazione del macro-obiettivo del Pef, che si traduce nella dimostrazione dell’equilibrio economico-finanziario, con la contemporanea sussistenza della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria.

Il secondo elemento-chiave della relazione accompagnatoria del Pef è la descrizione del servizio, con evidenziazione, in particolare, delle caratteristiche tecniche ed economiche delle attività affidate e delle previsioni dirette ad assicurare, per tutta la durata dell’affidamento, l’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico e l’equilibrio economico-finanziario.

La terza componente richiesta dalle linee-guida è individuata nella specificazione delle assunzioni del piano economico-finanziario, che devono specificare sia l’inquadramento giuridico-normativo sia l’analisi del contesto e del mercato di riferimento.

Le componenti specificative del quadro economico-finanziario devono illustrare sia gli elementi che guidano la determinazione dei costi (dati riferiti a materie prime, costi energetici, ammortamenti e oneri diversi di gestione) sia dei profili che conducono alla definizione dei ricavi (tariffe incassate dal gestore e altri proventi derivanti dalla gestione del servizio e di attività ad esso complementari).

Nella configurazione del per, la parte più importante è la sezione dedicata alla verifica degli equilibri economici, illustrativa in una prima parte del prospetto di conto economico previsionale per tutti gli anni di gestione del servizio e in una seconda delle evidenze del necessario raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario della gestione.

In tale prospettiva le linee-guida presentano i principali indicatori, che gli enti locali possono utilizzare nei loro piani, a seconda della metodologia prescelta.

Il piano economico-finanziario deve contenere anche una sezione dedicata al piano degli investimenti da effettuare allo scopo di fornire evidenza degli aspetti patrimoniali della gestione. Anche per le principali voci dello stato patrimoniale dovrà essere condotta un’analisi previsionale dell’evoluzione nel corso del periodo di gestione, con indicazione dei prospetti economici patrimoniali.

Le linee-guida richiedono, infine, che il pef contenga anche una sezione nella quale evidenziare il raggiungimento degli equilibri finanziari, (valutando con attenzione sia la capacità di rimborsare il debito a medio-lungo termine sia la solvibilità), mediante un rendiconto finanziario prospettico o comunque di una adeguata misura del cash flow.