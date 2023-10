Servizi pubblici locali di rilevanza economica non a rete, gli indicatori di qualità per misurare le performance degli affidatari di Alberto Barbiero

Sono riferiti a tre macro-tipologie di verifiche relative alla qualità contrattuale, a quella tecnica e a quella connessa agli obblighi di servizio pubblico









I rapporti tra gli enti locali e i soggetti gestori di servizi pubblici locali di rilevanza economica non a rete devono essere caratterizzati da obiettivi di miglioramento qualitativo, specificati nei contratti di servizio e verificabili mediante specifici indicatori.

Il decreto adottato dal direttore generale del ministero delle Imprese il 31 agosto e pubblicato il 25 settembre in attuazione delle previsioni contenute nel Dlgs 201/2022 individua gli indicatori di qualità per varie tipologie di servizi (impianti sportivi, parcheggi, servizi cimiteriali, luci votive, trasporto scolastico), attraverso i quali le amministrazioni affidanti misurano le performance degli affidatari.

L’articolo 8 del Dlgs 201/2022 stabilisce che gli enti locali, sulla base degli atti e degli indicatori stabiliti dai decreti ministeriali attuativi, al fine di provvedere alla regolazione dei servizi pubblici locali non a rete di loro titolarità, possono adottare un regolamento ovvero un atto generale in cui predefiniscono condizioni, principi, obiettivi e standard della gestione, nel rispetto di quanto definito dai decreti stessi.

I contratti di servizio e gli altri atti di regolazione del rapporto contrattuale devono assicurare il rispetto delle condizioni, dei principi, degli obiettivi e degli standard fissati dal regolamento o dall’atto generale adottato da ciascun ente locale.

Le amministrazioni, inoltre, sono tenute ad assicurare la trasparenza e la diffusione dei dati della gestione.

Gli indicatori stabiliti dal decreto direttoriale del 31 agosto sono riferiti a tre macro-tipologie di verifiche, inerenti alla qualità contrattuale, alla qualità tecnica e alla qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico e sono configurati in parte come elementi di riscontro qualitativo in parte come parametri di verifica quantitativa.

Nel primo macro-gruppo sono inseriti alcuni indicatori riferiti ai tempi di esecuzione delle prestazioni nei confronti dell’utenza e di gestione delle possibili criticità (ad esempio, tempistiche di risposta ai reclami o di attivazione in relazione ai disservizi), ma anche indicatori per valutare l’adeguatezza delle procedure di raccordo con gli utenti e le modalità di pagamento.

Gli elementi per l’analisi della qualità tecnica sono strutturati per verificare la mappatura delle attività, dei mezzi e delle attrezzature, nonché la predisposizione di specifici piani per i controlli e la definizione delle misure per garantire l’accessibilità a utenti disabili.

Il terzo macro-gruppo, relativo agli indicatori di qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico, riporta elementi finalizzati a rilevare l’applicazione delle agevolazioni tariffarie, la regolazione degli accessi riservati e l’analisi degli obblighi specifici inseriti nei contratti di servizio dalle singole amministrazioni, in relazione a specificità di contesto e bisogni degli utenti.

Il processo attivati dal decreto direttoriale determina per gli enti locali una prima conseguenza immediata, ossia la definizione di un regolamento o di un atto generale che per una parte recepirà il sistema degli indicatori di qualità definiti, per un’altra comporterà la definizione di indicatori specifici, correlati alle caratteristiche peculiari del servizio, a loro volta legate ad esigenze dell’utenza o a standard gestionali consolidati nel contesto.

Il secondo passaggio necessario è l’adeguamento dei contratti di servizio in essere all’innovato quadro di riferimento dei parametri qualitativi, con revisione delle clausole che contemplano standard riferibili agli indicatori e che regolano obblighi di servizio pubblico. Il nuovo assetto risulta peraltro necessario per l’efficacia dei controlli sull’andamento gestionale richiesti dal Dlgs 201/2022.