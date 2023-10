Servizi pubblici di rilevanza economica, verifica degli enti locali sull’andamento gestionale entro il 31 dicembre di Alberto Barbiero

Le amministrazioni enti devono anche analizzare l’andamento economico, assumendo a riferimento il piano economico-finanziario originario e i suoi eventuali adeguamenti









Gli enti locali devono verificare entro il 31 dicembre l’andamento gestionale dei servizi pubblici con rilevanza economica in relazione al proprio ambito o bacino di riferimento.

La scadenza prevista dall’articolo 30 del Dllgs 201/2022 si avvicina e le amministrazioni territoriali sono chiamate ad attivare i processi che consentiranno di acquisire ed elaborare le informazioni e i dati relativi alla gestione dei servizi pubblici locali, in particolare di quelli che sono soggetti all’attività regolatoria degli stessi enti.

La disposizione, infatti, prevede che i Comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori.

La ricognizione deve rilevare, in relazione a ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti di regolazione e degli indicatori definiti dalle autorità di settore (Arera) per i servizi a rete e dai ministeri per i servizi non a rete (come ad esempio il decreto direttoriale del Mimi del 31 agosto 2023).

Nell’ambito del processo istruttorio deve essere rilevata anche la misura del ricorso all’affidamento a società in house.

La ricognizione deve essere formalizzata in un’apposita relazione, che deve poi essere aggiornata ogni anno, contestualmente all’analisi dell’assetto delle società partecipate previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo 175/2016.

Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione sulla ricognizione dell’andamento gestionale costituisce appendice della relazione sulla razionalizzazione delle società partecipate.

Il comma 3 dell’articolo 30 del Dlgs 201/2022 ha peraltro stabilito che in sede di prima applicazione, la ricognizione è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, quindi entro il 31 dicembre 2023.

Gli enti locali sono chiamati anzitutto a fare riferimento al contratto di servizio che regola il rapporto con il soggetto gestore, nell’ambito del quale devono porre in evidenza gli obblighi prestazionali e i relativi standard, nonché gli obblighi di servizio pubblico.

Le clausole regolative delle prestazioni devono essere attualizzate alle linee-guida e agli indicatori di qualità nel frattempo definiti dalle autorità di settore e dai ministeri, in quanto tali elementi e parametri incidono sulla corretta definizione degli standard prestazionali e qualitativi.

In questo quadro di analisi le amministrazioni affidanti devono effettuare una specifica focalizzazione sull’adempimento, da parte dei soggetti gestori, degli obblighi di servizio pubblico, anche in considerazione del loro rilevante impatto sugli utenti dei servizi.

Gli enti devono inoltre analizzare l’andamento economico, assumendo a riferimento il piano economico-finanziario originario e i suoi eventuali adeguamenti, al fine di riscontrare il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario o di rilevare possibili criticità.