Servizi tecnici, il Pnrr traina il mercato ma crollano i servizi di sola progettazione di M.Fr.

Il Report Oice sul II trimestre 2023: aumentano i bandi (+7,8%) i valori a base d'asta (+82,0%) e il valore dei lavori attivati (+85,6%). Lupoi: sui compensi violato il principio dell'equo compenso









Nel periodo aprile-giugno 2023 sono stati pubblicati 859 bandi a valere su risorse Pnrr e Pnc per un valore di 693,8 milioni di euro di servizi di architettura/ingegneria e appalti integrati (progettazione e realizzazione) che complessivamente attiveranno lavori per 13,3 miliardi di euro. Lo rileva l'Oice in un report appena pubblicato, segnalando che, rispetto al trimestre precedente, il dato vede un incremento di +7,8% nel numero di avvisi (797 gare), di +82,0% nel valore dei servizi (381,3 milioni...