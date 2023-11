Servizio idrico, nelle nuove regole Arera focus sulla dispersione di Stefano Pozzoli

Link utili ARERA, Documento del 21-11-2023, n. 541/2023/R Altri provvedimenti

ARERA, Documento del 21-11-2023, n. 543/2023/R Altri provvedimenti

Dalla qualità tecnica discendono gli obiettivi da conseguire e quindi costi e investimenti destinati ad essere riconosciuti nei Pef

Arera mette in consultazione due documenti destinati a modificare il quadro della gestione della risorsa idrica. I documenti sono il 541/2023/R/IDR “Aggiornamento della disciplina sulla regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato. Orientamenti finali” e il 543/2023/R/IDR, “Metodo Tariffario Idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4). Orientamenti finali”. Come di consueto, e non a caso vengono presentati insieme, si tratta di due documenti strettamente legati tra loro, perché...