Urbanistica

Sì alla riforma del sistema portuale - Regia centralizzata con Porti d’Italia

Approvato ieri in Cdm il ddl con la riforma della governance

di Flavia Landolfi

Il cuore della riforma è racchiuso in tre parole: Porti d’Italia Spa, la nuova agenzia interamente pubblica (ma potenzialmente aperta ai privati) chiamata a mettere ordine nella partita più pesante, quella delle opere e della manutenzione straordinaria nelle aree demaniali ricomprese nelle circoscrizioni delle Autorità di sistema portuale.

Ma è tutto l’impianto del ddl di restyling del sistema portuale, approvato ieri in Cdm, a segnare un netto cambio di rotta, con un ridimensionamento del perimetro...

