Sicilia, da A2A 250 milioni per le batterie e i rifiuti
L’obiettivo è arrivare a una capacità di 60 Mw di Battery energy storage system
La Sicilia come piattaforma di produzione di energia rinnovabile ma anche banco di prova per la flessibilità del sistema elettrico. Sono i due aspetti in cui si collocano le iniziative di A2A, che nel 2024 ha rafforzato nell’Isola una strategia industriale basata su gestione dell’intermittenza, riconversione degli impianti ed economia circolare, come emerge dal Bilancio di Sostenibilità Territoriale Sicilia 2024, presentato a Palermo nella sede di Sicindustria. «La Sicilia riveste un ruolo cruciale...