Sicilia, l’eredità dell’abusivismo: molto cemento e poco sviluppo
In uno studio delle Università di Palermo e Cantabria, basato su oltre 117mila immagini satellitari, l’analisi dell’evoluzione delle coste siciliane tra il 1988 e il 2022: +47% di superfici urbanizzate a fronte di un calo demografico e di redditi stagnanti
Tra il 1988 e il 2022 le superfici urbanizzate lungo il litorale della Sicilia sono aumentate del 47%, mentre nello stesso periodo popolazione e redditi hanno seguito traiettorie opposte. Un dato netto: più costruzioni non hanno significato sviluppo. È una delle conclusioni principali di uno studio del 2024 oggi più che mai attuale pubblicato su Scientific Reports di Nature, che ha ricostruito l’evoluzione della copertura del suolo lungo l’intera costa siciliana utilizzando immagini satellitari e...