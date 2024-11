Sicurezza, il 7 novembre l’ok all’accordo nazionale sulla formazione: le 10 novità Salvo imprevisti, la Conferenza Stato-Regioni darà il parere favorevole al documento di 138 pagine che supera i precedenti accordi del 2011 e 2016. Nuovi obblighi per il datore di lavoro e per chi opera in ambienti confinati