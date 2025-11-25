Sicurezza antincendio nelle scuole: scadenze vicine, traguardo lontano
Dall’Istruzione arrivano 223,7 milioni, ma manca (da tempo) il Dm Interno sull’adeguamento entro il 2027 e le scuole comunali non in regola, secondo Legambiente, sono il 56,6% del totale
Il ministro dell’istruzione, Giuseppe Valditara, ha comunicato di aver firmato - lo scorso 21 novembre - il decreto che stanzia 223,7 milioni di euro per l’adeguamento alla normativa antincendio e per gli interventi urgenti di messa in sicurezza delle scuole. Il 40% delle risorse è destinato agli enti locali delle regioni del Mezzogiorno. «I Comuni e le Città metropolitane – si legge in una nota dell’Anci - accolgono con sollievo lo stanziamento di queste prime e fondamentali risorse, attese da tempo...