Sicurezza di bar e ristoranti, il Viminale sollecita controlli rigorosi

«Intensificare al massimo, soprattutto in chiave preventiva, l’attività di controllo sulle attività di intrattenimento, al fine di tutelare la pubblica incolumità sia dei lavoratori che degli avventori», è questa l’indicazione della direttiva che il ministro Matteo Piantedosi ha inviato ai prefetti. Un’attività «precauzionale» che deve coinvolgere tutte le «componenti del nostro sistema sicurezza», nonostante «il nostro sistema di safety, come noto imperniato su regole e procedure molto rigorose», ...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi