Progettazione

Sicurezza di bar e ristoranti, il Viminale sollecita controlli rigorosi

Dopo la tragedia di Crans-Montana il ministero dell’Interno ordina ai prefetti e ai Vigili del Fuoco un maggiore attenzione nelle verifiche sui locali di intrattenimento

di Mariagrazia Barletta

«Intensificare al massimo, soprattutto in chiave preventiva, l’attività di controllo sulle attività di intrattenimento, al fine di tutelare la pubblica incolumità sia dei lavoratori che degli avventori», è questa l’indicazione della direttiva che il ministro Matteo Piantedosi ha inviato ai prefetti. Un’attività «precauzionale» che deve coinvolgere tutte le «componenti del nostro sistema sicurezza», nonostante «il nostro sistema di safety, come noto imperniato su regole e procedure molto rigorose», ...

