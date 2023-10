Sicurezza, coordinatore colpevole se non ferma il cantiere in caso di pericolo imminente di Massimo Frontera

La Cassazione annulla l’assoluzione della Corte d’appello nel giudizio su un noto caso di cronaca di un infortunio con incidente mortale; e ricorda compiti, funzioni e responsabilità del Cse

Construction worker wearing safety harness and safety line with tools are climbing scaffolding working at height.

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione «risponde per colpa in omissione, allorquando versi in condizioni di avvedersi o essere informato dell’esistenza di un pericolo grave e imminente e rimanga inerte, a prescindere dal fatto che il pericolo sia correlato a un rischio interferenziale». Ai fini del riscontro di un pericolo grave e imminente «è rilevante la verifica del momento del manifestarsi di inequivocabili segnali di sussistenza di tale pericolo e della sua imminenza, ma anche quella della prevedibilità in capo al coordinatore medesimo, sul quale non grava l’obbligo di una presenza costante in cantiere».

Così la Corte di Cassazione su un tipo preciso di responsabilità in capo al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (Cse), cioè quello indicato all’articolo 92, comma 1, lettera f) del testo unico sulla sicurezza e che riguarda appunto il potere-dovere di sospendere i lavori «in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato». Si tratta di una prerogativa del Cse completamente diversa dal principale compito attribuito a questa figura, cioè quello di “alta vigilanza” sui rischi legati alle interferenze tra persone e organizzazioni diverse che operano contemporaneamente sul luogo di lavoro (articolo 92, comma 1, lettere a-d).

La responsabilità su questo duplice rischio (interferenziale e grave e imminente) è al centro di un caso che la Quarta Sezione penale della Cassazione è stata chiamata giudicare. Un caso, peraltro noto, avvenuto a Trieste nel 2011 e che è costato la vita a un operaio che stava allestendo il palco per il concerto (poi annullato) di Jovanotti. Un caso che ha avuto le attenzioni della cronaca anche per la sua vicenda processuale: prima la condanna del tribunale, poi l’assoluzione della Corte d’appello e ora invece - a seguito della pronuncia n.42845/2023 della Cassazione (depositata il 19 ottobre) - l’annullamento della sentenza, cui seguirà dunque il nuovo esame da parte della Corte d’appello.

Il caso parte dalla posizione del legale rappresentante della società organizzatrice dell’evento, che - omettendo di nominare il Cse - ha commissionato a una terza ditta specializzata l’allestimento del palco e del soprastante traliccio, crollato nella fase dell’allestimento. Come è stato accertato, il traliccio è crollato per un difetto di progettazione (per il quale il progettista è stato condannato). È stato inoltre accertato che il crollo, avvenuto all’ora di pranzo, era stato preceduto fin dalla mattina da segni visibili di progressivo cedimento. Nonostante le maestranze avessero segnalato il fatto al progettista, questi ha dato rassicurazioni sulla tenuta della struttura; il lavoro è pertanto proseguito, fino al crollo, durante il montaggio sul traliccio dei vari elementi tecnici (luci e casse).

Il Tribunale aveva condannato il responsabile-committente per disastro colposo, omicidio colposo e lesioni colpose plurime. Nel 2021 la corte d’appello di Trieste aveva invece assolto l’imputato ribaltando completamente il verdetto del Tribunale. La Corte d’Appello, in estrema sintesi, ha affermato che anche se il committente aveva omesso di nominare il Cse, quest’ultimo non avrebbe comunque avuto alcuna responsabilità circa la vigilanza sugli elementi che hanno causato l’incidente. E questo perché la causa del crollo è stata attribuita a un difetto di progettazione, configurando dunque un vizio “occulto” agli occhi di figure tecniche non preposte a verificare la tenuta statica di un progetto. La Corte d’appello non ha pertanto indicato responsabilità a carico del legale della società in relazione all’incidente, e lo ha assolto.

I giudici della Cassazione hanno invece annullato la sentenza e rinviato gli atti alla Corte d’appello di Trieste (a una diversa sezione). Gran parte della sentenza è dedicata all’esposizione di censure e vizi del giudice del gravame, la cui argomentazione, a seconda dei casi, viene definita apodittica, controfattuale, illogica e contraddittoria. Ma, soprattutto, nel caso specifico, a fronte degli elementi fattuali emersi e ampiamente argomentati dal Tribunale, il giudice d’appello non è stato in grado di riconoscere gli elementi che rimandavano a specifici compiti e funzioni del Cse.

Quando per esempio è avvenuto il crollo, erano al lavoro sul medesimo posto una pluralità di persone e imprese, con diverse mansioni. Cioè proprio la situazione tipica in cui occorre valutare rischi causati da interferenze. La Corte d’appello invece, «ha escluso in maniera apodittica che l’evento fosse stato conseguenza del concretizzarsi di un rischio interferenziale, derivandone così l’assenza di un obbligo di attivazione del coordinatore».

La Corte ha poi escluso anche la circostanza di cui all’articolo 92 comma 1 lettera f), ritenendo che, «il coordinatore non avrebbe potuto rendersi conto del pericolo grave e imminente di crollo, posto che lo stesso era stato conseguenza di un errore di calcolo del progettista e che il rischio evoluto nella produzione dell’evento aveva riguardato la fase del montaggio della struttura che competeva all’appaltatore».

Quanto al rischio “occulto” dovuto al difetto di progettazione, la Corte aveva sostenuto che «solo un ingegnere con le competenze (del progettista, ndr) avrebbe potuto rendersi conto, verificando il progetto e gli schemi di montaggio, della presenza dell’errore e soprattutto del fatto che la flessione si era delineata solo nel corso dell’allestimento». Una affermazione, quest’ultima, giudicata dai giudici della Cassazione «del tutto incongrua rispetto al paradigma legale», visto infatti che, sempre il Dlgs 81, afferma che «il committente deve designare, ancor prima dell’affidamento dei lavori, un coordinatore che sia in possesso dei requisiti di cui all’art.98 (quindi, del correlato titolo di studio, nonché di esperienza nello specifico settore della sicurezza e della prevenzione)».