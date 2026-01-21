Sicurezza e difesa, dal 26 gennaio le trattative sul contratto 2025/27
Partiranno il 26 gennaio le trattative per il rinnovo contrattuale 2025/27 delle circa 500mila persone impiegate nel comparto Sicurezza e difesa.
Si tratta del personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Polizia penitenziaria), alle Forze di polizia a ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza) e alle Forze Armate, per i quali la legge di bilancio per il 2025 ha stanziato i fondi necessari ad assicurare un aumento a regime del 5,4%, in...