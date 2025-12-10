Sicurezza, il governo apre su straordinari e rinnovo dei contratti

Per la legge di bilancio sono ancora giorni di attesa. Le prime carte vere sul tavolo di gioco cominceranno a muoversi domani con l’arrivo degli emendamenti del Governo, che però non pare intenzionato a calare assi dopo che il ministero dell’Economia ha azionato un filtro potente alla solita pioggia di richieste dai ministeri. Il grosso del lavoro di rifinitura del Ddl di bilancio sarà affidato al Parlamento, ha confermato ieri il presidente della commissione Bilancio del Senato Nicola Calandrini...