Sicurezza sul lavoro, entro settembre arriva il decreto
Coinvolte costruzioni, logistica e trasporti anche attraverso l’impiego dei Fondi interprofessionali
Una campagna informativa di sensibilizzazione nelle scuole sui temi della prevenzione anti infortuni. Insieme al finanziamento di interventi di formazione aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria, sempre in tema di prevenzione, che coinvolga le costruzioni, la logistica e i trasporti, anche attraverso l’impiego dei Fondi interprofessionali.
Un supporto economico per l’adozione di modelli organizzativi e di sistemi di gestione per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro da parte delle Pmi. Sono...