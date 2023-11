Sicurezza, le nuove sanzioni per le violazioni si applicano dal 6 ottobre di M.Fr.

Lo precisa l’Ispettorato del lavoro, che annuncia altri chiarimenti su questioni specifiche

Il decreto direttoriale del ministero del Lavoro sull’incremento quinquiennale delle sanzioni per le violazioni in materia di sicurezza porta la data del 20 settembre, indica la data del 1 luglio per l’incremento, ma - concretamente - l’incremento del 15,9% di sanzioni e ammende potranno essere applicate solo alle violazioni commesse dal 6 ottobre. Quest’ultima importante precisazione arriva indirettamente dallo stesso ministero e si legge nella nota del 30 ottobre dall’Ispettorato del Lavoro. «In ossequio al principio di irretroattività dei trattamenti sanzionatori più rigidi, che riguarda sia le violazioni punite penalmente sia quelle punite in via amministrativa, la rivalutazione di cui al D.D. n. 111 - si legge nella nota dell’Inl - trova applicazione esclusivamente con riferimento alle violazioni commesse a far data dalla sua pubblicazione nella sezione “pubblicità legale” del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvenuta il 6 ottobre».

Inoltre, l’incremento, precisa ancora l’Ispettorato, non si applica alle “somme aggiuntive” relative al contrasto al lavoro irregolare e tutela della salute e sicurezza (articolo 14 del testo unico sulla sicurezza). Si tratta delle sanzioni da versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. L’Ispettorato preannuncia altre comunicazioni per chiarire ulteriori aspetti applicativi per le sanzioni in materia di radiazioni ionizzanti, ritardata o omessa comunicazione in relazione ai lavoratori autonomi occasionali e sulle sanzioni modificate dal decreto legge 146/2021.