Sicurezza, i sindaci: «Servono 500 milioni»
Ai Comuni serve un «fondo nazionale sulla sicurezza» da 500 milioni per recuperare i vuoti d’organico della polizia municipale, scesa da 60mila a 48mila effettivi dal 2009 a oggi, garantire almeno una volante ogni 25mila abitanti anche di notte e rinforzare la videosorveglianza.
Con questo menù di priorità, scritto ieri dalla consulta Anci dei capoluoghi di Provincia coordinata dal sindaco di Vicenza Giacomo Possamai, gli amministratori locali provano a entrare con una chiave concreta nel dibattito...