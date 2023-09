Siena, assegnati al gruppo Ecf i lavori da 51 milioni per l’ospedale Santa Maria alle Scotte di El. & E.

Firmato il contratto per l’assegnazione dei lavori di realizzazione dell’edificio volàno dell’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena. Si concretizza così con la firma ufficiale il primo progetto del Masterplan dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese che prenderà corpo nei prossimi mesi. I lavori sono stati affidati al “Gruppo Ecf impianti tecnologici e costruzioni Spa”, specializzato in edilizia sanitaria. La spesa totale stimata per l’intervento è pari a circa 51 milioni di euro. Questi costi trovano copertura nei finanziamenti assegnati all’Aou Senese, negli ultimi 18 mesi, a valere su Pnrr, Piano Nazionale Complementare, Fondo Complementare Regionale su Pnrr, Fondo Opere Indifferibili e finanziamenti ex art 20. «Il volàno – spiega il professor Antonio Barretta, direttore generale dell’Aou Senese - si svilupperà su una superficie pari a circa 11mila metri quadri suddivisi su sette piani. Sarà il primo edificio ad essere costruito, propedeutico ad avviare i lavori di adeguamento antisismico e antincendio delle strutture esistenti e, inoltre, la sua costruzione è necessaria per il piano di trasferimenti scaglionato di degenze, sale operatorie e diagnostica per immagini dei lotti uno, due e tre, in modo da ristrutturare gli ambienti di provenienza. A regime – prosegue Barretta - saranno trasferite in questo edificio importanti aree come le attività chirurgiche ed interventistiche ad alta complessità e specializzazione».