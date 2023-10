Sindaci all’attacco su Piano e tagli. Decaro: «Rischi di crisi sociale drammatica» di Gianni Trovati

Meloni assicura: la revisione del Piano non sottrae fondi, ancora criticità sul personale









Prima la «doccia fredda» di luglio, quando la revisione governativa del Pnrr ha proposto di definanziare dal Piano 13 miliardi di progetti comunali «incrinando la fiducia istituzionale» dei sindaci. Ora la legge di bilancio che «dopo sette anni torna a parlare di tagli per i Comuni».

Ai 3mila amministratori locali riuniti fino a domani a Genova per l’Assemblea nazionale dell’Anci le bozze di manovra circolate ieri hanno portato la notizia del ritorno in campo della spending review. Il presidente dell’Associazione dei Comuni, il sindaco di Bari Antonio Decaro, come da tradizione evita lo scontro frontale con il Governo senza però rinunciare alle parole più nette per dar voce alle preoccupazioni dei sindaci. «Ci sono tutte le avvisaglie di una crisi sociale sempre più drammatica - scandisce nella sua relazione davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella - . Lo sappiamo bene noi sindaci, spero che tutta la politica nazionale sia consapevole della tensione che cresce».

Poco prima Giorgia Meloni, rivolgendosi in video alla plenaria di Genova, aveva toccato tutti i tasti della rassicurazione. «Sul Pnrr c’è stato un gran lavoro di squadra- ha detto -, il ruolo dei Comuni è stato decisivo» anche per sbloccare i negoziati comunitari su terza e quarta rata e «il Governo è riconoscente». Meloni ha riconosciuto «le criticità che ancora ci sono sul personale, perché le assunzioni a tempo non aiutano», e ha sottolineato che la revisione del Piano «non sottrae risorse ai programmi, ma prevede lo spostamento di alcuni investimenti ad altre fonti di finanziamento per mettere in sicurezza quegli interventi strategici per i territori». È il concetto ribadito a più riprese dal ministro per il Pnrr Raffaele Fitto, e anche per questo i Comuni fin qui hanno manifestato parecchia tensione senza però arrivare a rompere con il Governo. Ma il tempo passa, il negoziato a Bruxelles prosegue continuando a tenere nell’ombra il quadro alternativo dei finanziamenti, e gli amministratori scalpitano. «Noi non molleremo la presa finché non ci metteranno per iscritto da quali altri fondi prenderanno i soldi per realizzare le opere - avverte Decaro -. E nessuno provi a fare giochi di prestigio utilizzando altre risorse che sarebbero comunque destinate ai Comuni».

Anche perché per i sindaci rischia di accorciarsi pure la coperta ordinaria delle risorse di bilancio. I 200 milioni di spending si aggiungono ai colpi dell’inflazione, non più compensati da fondi emergenziali, e il fondo crediti per coprire le incognite della riscossione blocca ormai 6 miliardi, concentrandosi negli enti più deboli sul piano finanziario; in una geografia che spesso si sovrappone a quella delle «vecchie e nuove povertà» che vedono gli enti locali in prima linea nella gestione.

«Guardate che diciamo queste cose non nell’interesse nostro ma della tenuta complessiva del Paese», sostiene Decaro rivolgendosi fisicamente ai sindaci e idealmente al Governo. Da oggi tutti i ministri chiave interverranno a Genova per rispondere.