Sindaci contro la riforma e i taxi indicono il fermo

È un tutti contro tutti quello che ieri ha salutato il via libera definitivo al decreto Asset con le nuove regole sui taxi. Il ministro Urso ieri ha annunciato di aver preso carta e penna e di aver scritto ai sessanta sindaci dei Comuni sede di aeroporto dove il decreto Asset agevolerebbe le pratiche di assegnazione del 20% in più di licenze. «Ora si può fare», ha detto il titolare del Mimit ma dai primi cittadini arriva un altolà. Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri che ha indetto per oggi un tavolo tecnico per il rilascio di 1500 nuove licenze torna alla carica sulla questione delle risorse ricavate dalla vendita delle licenze chiedendo il ripristino del 20% da trattenere nelle casse del Campidoglio. Gli fa eco il sindaco di Firenze, Nardella, che ieri ha bollato il decreto Urso come «acqua fresca». Per il primo cittadino «non porta nessun significativo cambiamento, anzi ci danneggia». A Firenze si pensa a «due ore di estensione del turno per ogni auto». Dal canto suo Usb Taxi mette subito le cose in chiaro sull’orientamento rispetto a un’eventuale aumento delle auto e proclama uno sciopero di 24 ore fissato per martedì 10 ottobre.