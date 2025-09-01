Amministratori

Sindaco-ingegnere, violare il dovere di astensione non è esercizio abusivo della professione

Obbligo a tutela delle ragioni di trasparenza e buon andamento della Pa, nonché per evitare che il mandato elettivo sia sviato dall’interesse personale dell’amministratore

di Michele Nico

Con la sentenza n. 25937/2025, la Cassazione, Sezione VI, si è soffermata sul delicato rapporto intercorrente tra l’articolo 78, comma 3, del Dlgs 267/2000 (dovere di astensione in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici per i professionisti che siano componenti della giunta comunale) e l’articolo 348 del codice penale, riguardante l’esercizio abusivo di una professione per la quale sia richiesta una speciale abilitazione dello Stato.

Il fatto

In tale contesto la procura della...

