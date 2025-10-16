Sismabonus, lo sconto in versione super ha mobilitato 40 miliardi

Quaranta miliardi mobilitati dal sismabonus, anche in versione super, tra il 2020 e il 2024. Mentre, dal prossimo anno, si tornerà al passato: senza superbonus, anche la messa in sicurezza antisismica dovrà contare su agevolazioni ridotte. Agevolazioni che, in passato, avevano garantito mediamente investimenti per 800 milioni all’anno.



La terza giornata del Congresso nazionale degli ingegneri di Ancona si è focalizzata sul tema delle emergenze e della ricostruzione, decisivo nei territori del Centro...

