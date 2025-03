Sistema educativo zero-sei, ai Comuni 276 milioni di euro per il 2025

Consolidare e ampliare la rete dei servizi educativi per l’infanzia, stabilizzare e potenziare le sezioni primavera, ampliare e sostenere la rete dei servizi per bambine e bambini fino ai sei anni, riqualificare edifici scolastici di proprietà pubblica, sostenere la qualificazione del personale educativo e docente. Sono le finalità del Fondo nazionale per il Sistema zero-sei, le cui risorse sono state ripartite dal Ministero dell’istruzione con il Dm n. 7/2025.

Il Sistema zero-sei

Il Dlgs 65...